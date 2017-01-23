Прокуратура: военный госпиталь в Днепре банк из Казахстана получил незаконно

Прифронтовой Днепровский военный госпиталь был передан банку, зарегистрированному в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры Днепропетровской области.

"В октябре прошлого года Высшим хозяйственным судом Украины были удовлетворены исковые требования Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области, которым из незаконного владения частного предприятия и банка истребовано недвижимое имущество - здание Военного госпиталя в городе Днипро с обязательством вернуть его в собственность государства в лице вышеупомянутого Фонда", - говорится в сообщении.

Однако, вопреки требованиям действующего законодательства банк (по месту регистрации в Украине, город Киев), достоверно зная о решении хозяйственного суда Днепропетровской области относительно запрета отчуждения указанного недвижимого имущества, в период слушания дела судом первой инстанции незаконно передал помещение Военного госпиталя, который является государственной собственностью, в ипотеку другому банку-бенефициару (с местом регистрации в Республике Казахстан).

"Таким образом, в настоящее время существует угроза интересам государства, поскольку ипотекодержатель имеет право в любое время обратить взыскание на указанное недвижимое имущество", - отметили в пресс-службе.

Учитывая изложенное, прокуратурой области в хозяйственный суд Днепропетровской области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области к двум банкам о признании договора ипотеки недействительным.

Напомним, в конце 2014 года нардеп Антон Геращенко утверждал, что 385-ый военный госпиталь в Днепре принаждлежит российским госструктурам.

По словам Геращенко, в 2007 году этот госпиталь был продан частной фирме, которая, в свою очередь, не выполнила свои обязательства по перестройке его в современную клинику, а взамен перепродала объект российскому банку ВТБ.

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