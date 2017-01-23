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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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В Одессе трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей
время публикации: 09:05
последнее обновление: 09:05
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В Одессе вечером в воскресенье, 22 января, трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей
В Одессе вечером в воскресенье, 22 января, трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей
В Одессе вечером в воскресенье, 22 января, трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей

В Одессе вечером в воскресенье, 22 января, трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей, сообщили Думской.net в пресс-службе патрульной полиции города.

Инцидент произошел около 17 часов на перекрестке улицы Пантелеймоновской и Александровского проспекта.

В результате аварии пострадали пять автомобилей, из которых четыре были припаркованы на дороге. Трамвай перегородил движение по улице Пантелеймоновской. Пострадавших нет.

Напомним, в Украине количество ДТП в 3-4 раза выше, чем в странах Евросоюза.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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