В Одессе трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей

В Одессе вечером в воскресенье, 22 января, трамвай сошел с рельсов, задев пять автомобилей, сообщили Думской.net в пресс-службе патрульной полиции города.

Инцидент произошел около 17 часов на перекрестке улицы Пантелеймоновской и Александровского проспекта.

В результате аварии пострадали пять автомобилей, из которых четыре были припаркованы на дороге. Трамвай перегородил движение по улице Пантелеймоновской. Пострадавших нет.

Напомним, в Украине количество ДТП в 3-4 раза выше, чем в странах Евросоюза.

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