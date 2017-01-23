В Днепропетровской области почтили память Нигояна, а в Беларуси - Жизневского

В поселке Березноватовка Днепропетровской области почтили память первого погибшего во время Революции Достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нигояна. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Беларуси почтили память Героя Небесной сотни Жизневского



Почтить память Сергея Нигояна собрались родственники, односельчане, руководитель области, участники Революции достоинства, члены общественных организаций. Священники отслужили молебен по погибшему. К монументу в честь Нигояна возложили цветы.

Присутствующие также почтили память односельчанина, Артура Миськива - погибшего в АТО добровольца, который был односельчанином Нигояна и похоронен на одном с Нигояном кладбище.

Память героя Небесной сотни почтили также в Днипре, в храме Армянской апостольской церкви. Армянская община организовала возложение цветов к хачкару (памятному камню) и зажжение свечей, а также презентовала документальный фильм про Сергея Нигояна в здании Армянского культурного центра.

"Сергей с детства отличался своими патриотическими чувствами. Сначала было увлечение Арменией. Он даже часто армянский флаг носил с собой. Самостоятельно изучал культуру своей исторической родины. Однако побывать в Армении Сергею так и не пришлось, хоть и мечтал. А потом его патриотизм все больше начал становиться украинским. И к этому он отнесся с присущим ему пылом. Нигоян очень любил стихи Тараса Шевченко, некоторые из них знал наизусть", - рассказали в армянской общине Днепра.

Ранее в средней школе, где учился Нигоян, презентовали уголок его памяти: в кабинете украинского языка и литературы - большой портрет погибшего в окружении вещей с Майдана: шин, касок, флагов и других. Часть экспонатов - личные вещи Сергея - предоставили его родители.

20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве во время Революции Достоинства в ночь на 22 января 2014 года. Он был первым из протестующих, погибших на столичном Майдане во время противостояний между активистами и правоохранителями.

В Беларуси почтили память Героя Небесной Сотни Жизневского



На кладбище в Гомельском районе активисты оппозиционных партий и общественных объединений из Минска, Светлогорска, Бобруйска и Гомеля почтили память похороненного здесь Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского. Об этом сообщают "Белорусские новости".

Во время траурного мероприятия отец погибшего отметил, что его сын погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси. Он добавил, что украинцы - свободолюбивый народ, и этим отличаются от белорусов.

"Вот за это боролись на Майдане. Так и сегодня хочется сказать, что мы не быдло, как нас считают власти, а народ. А у нас сейчас каждый начальник цеха - маленький диктатор и князь. Более трех собираться нельзя, активистов и журналистов бьет милиция, а простые работяги работают в три смены за сто долларов. Люди превратились в рабов, не понимают, кто виноват, и поэтому ссорятся между собой, хотя нужно объединяться и бороться за свое достоинство, как боролись украинцы. А у нас люди потеряли свое достоинство", - заявил Жизневский-старший.

Герой Небесной сотни Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками.

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