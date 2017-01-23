НАБУ сообщило о первых результатах проверки кандидатов в судьи ВСУ

Национальное антикоррупционное бюро ведет аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного Суда. Первые заключения уже предоставлены Общественному совете доброчестности, информирует НАБУ в понедельник, 23 января.
"Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого", – отмечают в НАБУ.
Напомним, 30 сентября 2016 с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа.
Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.
Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года.
К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.
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