В Киеве открыли мемориальную доску Коновальцу

В Киеве на доме №24 по улице Сечевых Стрельцов (бывшая Артема), где когда-то размещался Галицко-буковинский курень, а позже полк сечевиков, открыта мемориальная доска полковнику армии Украинской Народной Республики, основателю Организации украинских националистов Евгению Коновальцу.

22 января в церемонии приняли участие представители власти, духовенства и общественности, сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

Автором барельефа полковника стал скульптор Александр Михайлицкий.

Торжества по случаю открытия мемориальной доски начала панихида-реквием, которую совместно отслужили представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви. После панихиды и возложения цветов состоялся митинг с участием представителей власти, в частности вице-премьера Павла Розенко, заместителя главы Администрации президента Ростислава Павленко, министра культуры Евгения Нищука, председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко.

Евгений Коновалец (14 июня 1891 - 23 мая 1938) - деятель украинского националистического движения 1929 - 1938 годов. Полковник армии УНР, комендант УВО, руководитель Провода украинских националистов (с 1927), создатель и руководитель ОУН (до 1938).

Останки Коновальца покоятся на кладбище Кросвейк в городе Роттердам Королевства Нидерландов.

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