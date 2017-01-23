На Хмельнитчине продают масло "Кремлёвское". Соцсети возмущены

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал фотографии сливочного масла под названием "Кремлевское", которое выпускают в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Фото журналист разместил на своей странице в Twitter.

"Зайдите в любой колбасный отдел-там как в заповедник коммунизма попадаешь: колбаса Кремлевская, Московская, Ленинградская и др", "оно уже лет 10 на прилавках. Правда, последние три года я его не видел. А раньше в АТБ продавали", - комментируют публикацию пользователи сети.

Данное масло изготавливает ГП "Староконстантиновский молочный завод" по заказу ЧАО "Укрпродукт Груп".

Отметим, министр культуры Евгений Нищук считает, что процесс декоммунизации в Украине проходит коммунистическими методами.

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