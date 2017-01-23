Оккупанты закрывают канатную дорогу на Ай-Петри

С понедельника, 23 января в Ялте (аннексированный Россией Крым) закрывают канатную дорогу на плато Ай-Петри. Соответствующее объявление размещено возле касс по продаже билетов, передает "Крым.Реалии".

"С 23 января 2017 года канатная дорога закрывается на плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2017 года", - говорится в сообщении.

Не сообщается, как долго канатная дорога будет закрытой. В объявлении говорится, что пауза в работе связана с "профилактическими работами".

Туристы продолжают приезжать к канатной дороге и уже возле касс узнают о закрытии объекта. Теперь, чтобы попасть на Ай-Петри, им приходится добираться на такси до поста дорожной инспекции, которая перекрыла дорогу на плато. От поста нужно идти пешком, затем пересесть в другую машину.

Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - популярный туристический объект Крыма. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат. Эта дорога внесена в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров.

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