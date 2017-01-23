Оккупанты закрывают канатную дорогу на Ай-Петри

С понедельника, 23 января в Ялте (аннексированный Россией Крым) закрывают канатную дорогу на плато Ай-Петри. Соответствующее объявление размещено возле касс по продаже билетов, передает "Крым.Реалии".
"С 23 января 2017 года канатная дорога закрывается на плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2017 года", - говорится в сообщении.
Не сообщается, как долго канатная дорога будет закрытой. В объявлении говорится, что пауза в работе связана с "профилактическими работами".
Туристы продолжают приезжать к канатной дороге и уже возле касс узнают о закрытии объекта. Теперь, чтобы попасть на Ай-Петри, им приходится добираться на такси до поста дорожной инспекции, которая перекрыла дорогу на плато. От поста нужно идти пешком, затем пересесть в другую машину.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - популярный туристический объект Крыма. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат. Эта дорога внесена в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров.
|
Cсылки по теме:
Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по скифскому золоту
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.
В оккупированном Крыму "зависло" строительство Керченского моста
// NEWSru.ua // Экономика // 26 декабря 2016 г.
Оккупанты собираются бросить на защиту Керченского моста боевых водолазов
// NEWSru.ua // Украина // 11 сентября 2016 г.
Крым снова будет сидеть без света. Возможна полная остановка "энергомоста" из РФ
// NEWSru.ua // Украина // 8 апреля 2016 г.
Оккупанты Крыма планируют устроить игорную зону возле Ласточкиного гнезда
// NEWSru.ua // Экономика // 16 сентября 2015 г.
Ощадбанк потерял из-за оккупации Крыма Россией 670 миллионов долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 9 июля 2015 г.
Из-за нехватки воды Крым потерял половину урожайности - Павленко
// NEWSru.ua // Экономика // 17 июня 2015 г.