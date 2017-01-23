Полиция объявила в розыск пятерых львовян - участников перестрелки в Олевске

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Пяти участникам смертельной стрельбы в Олевске Житомирской объявили о подозрении. Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Вячеслав Печененко, передает "5 канал".
Несмотря на то, что местные связывали стрельбу с добычей янтаря, правоохранители уверены, что конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас в розыске пребывает группа людей. Это львовяне, которые на трех автомобилях скрылись с места происшествия.
В полиции отмечают, что ответственность за стрельбу должны нести и жители самого Олевска.
По словам Печененко, после служебного расследования должностей лишатся ряд правоохранителей, среди которых руководители Олевского райотдела полиции, а некоторым руководителям главка области грозит дисциплинарная ответственность.
"Определены более 30 человек, которые принимали участие в этом конфликте с двух сторон. Пятерым подозреваемым объявлен подозрение, четырем - арест с возможностью внесения залога, одного отпустили под домашний арест. Это все представители львовской стороны", - сообщил начальник полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.
Он также добавил: "Уже начинаем отбор образцов ДНК также у всех участников конфликта. Хотим или нет, но отвечать придется также и местным жителям Олевска. Потому что ранения имеют обе стороны, кто-то с обеих сторон нажимал на крючки и кто попадал в людей".
В населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на 16 января произошло вооруженное столкновение , в результате которого 7 человек попали в больницу, один умер. По одной из версий, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. По другой - это были криминальные разборки, связанные с незаконной добычей янтаря.
Полиция Житомирщины установила более 30 участников вооруженного конфликта. Также была создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства.
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