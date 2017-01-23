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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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В Харькове ввели карантин из-за вспышки африканской чумы
время публикации: 14:01
последнее обновление: 14:01
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В Харькове ввели карантин из-за вспышки африканской чумы

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковском городском совете объявила в городе карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в с.Белаши Дергачевского района области.

"Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова", - сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В связи с этим планируется обеспечить контроль перемещения по территории Харькова живых свиней и продукции из них, не допускать перемещения живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней - без справок. Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в гослабораториях.

"Особое внимание на время карантина будет уделяться местам стихийной торговли живыми животными, продукцией их убоя и переработки, которые в случае выявления будут ликвидироваться", - указано в сообщении пресс-службы.

11 января житель с.Белаши Дергачевского района Харьковской области обнаружил в своем частном хозяйстве труп свиньи, о чем сообщил Госпродпотребслужбе Дергачевского района. По результатам лабораторных исследований патматериала была обнаружена ДНК вируса АЧС.

Напомним, АЧС вернулась в Украину из России и Беларуси летом 2015 года и с тех пор победить ее не удается. С начала года Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей неоднократно выявляла случаи заболевания и гибели свиней от АЧС в различных регионах страны.

На борьбу с АЧС было выделено 44,7 млн грн. В сентябре 2016 года вопрос борьбы с АЧС был вынесен на обсуждение Совета нацбезопасности и обороны.

Министр АПК Тарас Кутовой заявил, что из-за вспышки АЧС Украина может потерять отрасль свиноводства.

На людей болезнь не распространяется.

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