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Российский Минюст готов передать Украине 16 осужденных из Крыма - СМИ
время публикации: 23 января 2017 г., 22:16
последнее обновление: 23 января 2017 г., 22:16
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Российский Минюст готов передать Украине 16 осужденных из Крыма

Минюст России сообщил о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Украинская правда" со ссылкой на российские государственные СМИ.

"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года", - сказано в сообщении Минюста РФ.

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче для отбывания наказания 16 заключенных из Крыма.

Напомним, перед этим также стало известно, что трех крымских политзаключенных, осужденных по делу запрещенной в РФ исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", вывезли "по этапу" из Ростова-на-Дону. Это Нури Примов, Ферат Сайфуллаев и Рустем Ваитов. В тамошнем СИЗО остался Руслан Зейтуллаев, который ожидает пересмотра дела.

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