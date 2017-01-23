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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Геращенко рассказал о мотивах попытки его устранения. Аваков: это покушение – элемент в цепи ряда преступлений
время публикации: 07:36
последнее обновление: 08:35
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По версии следствия, причиной покушения на нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко является его активная позиция в вопросе противодействия продолжению агрессии против Украины и работа над проектом "Миротворец". Об этом Геращенко заявил вечером 22 января в эфире телеканала "112 Украина", говоря о мотивах покушения на него.

Также нардеп отметил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение ... Когда и точные сроки - я воздержусь обсуждать ... Но я был предупрежден вовремя Василием Грицаком (глава СБУ)", - отметил Геращенко.

В свою очередь, минист внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал предотвращение покушения на Антона Геращенко. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в Facebook.

"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины", - написал он.

По его словам, Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных.

"Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией. Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования", - добавил Аваков.

Василий Грицак сообщил накануне о предотвращенной попытке покушения на жизнь народного депутата Украины, которая планировалась и координировалась с территории России.

СМИ сообщили, что речь шла о покушении на жизнь Антона Геращенко.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил, что СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко.

facebook

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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