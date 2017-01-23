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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Филарету исполнилось 88
время публикации: 09:18
последнее обновление: 09:19
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Патриарха Филарета с днем рождения. Об этом сегодня, 23 января, он написал на своей странице в Facebook.

"Глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время в оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви. Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом", - написал Порошенко.

Президент также отметил, что сегодня Его Святейшеству исполняется 88 лет.

"От имени украинского народа поздравляю Вас! Многие лета, Святейший Владыка!", - добавил Порошенко.

Напомним, в 2016 году Филарет отмечал 50-летие служения на Киевской кафедре.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  
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