Украина определилась с программой своего председательствования в Совбезе ООН. Ельченко: у нас есть надежда

В ходе председательства Украины в Совбезе ООН в течение февраля украинская делегация вынесет на обсуждение два тематических вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций. Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Международная ситуация вокруг Украины дает нам серьезную надежду - Ельченко



Ельченко, в частности, проинформировал, что первая тема - защита объектов критической инфраструктуры, будет рассматриваться 13 февраля.

"Потому что мир настолько технологичен, что мы даже сами не представляем, что значит отключить электроэнергию, например, в таком городе, как Нью-Йорк: это намного сложнее и опаснее, чем просто не будет света в квартирах. А тем более при нынешних террористических угрозах. Фактически, это один из сегментов гибридных войн, о которых сейчас много говорят. Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но не менее актуальна и для многих других стран", - сказал Ельченко.

На эти дебаты приглашены специальные эксперты. Во-первых, это представители международных организаций, в частности занимающихся вопросами угроз в соответствующих секторах экономики, как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.п. А во-вторых, это независимые специалисты. Например, одним из них будет бывший заместитель гендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен. По результатам планируется принятие специальной резолюции.

Вторая тема - урегулирование конфликтов в Европе, предлагаемая для рассмотрения на 21 февраля. "Как ни странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности лет 20. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар пост-югославских конфликтов. А это середина 90-х", - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе. "Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме - потому что вопрос европейской безопасности это не только НАТО. С другой стороны, будет возможность вновь поднять вопрос так называемых "замороженных конфликтов", - сказал Ельченко.

Он сообщил, что на эту дискуссию приглашены Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. Возможно, будут представители и других европейских организаций, как то ГУАМ.

Ельченко добавил, что председательствование Украины в Совбезе ООН в феврале будет использовано для решения украинских проблем, в том числе для открытии офиса поддержки ООН в Украине.

"…Мы используем все возможности для того, чтобы поднять наши вопросы. Например, по первой теме - по защите критической инфраструктуры", - сказал Ельченко.

Что касается вторых тематических дебатов по конфликтах в Европе, то "это будет прекрасный повод поднять наш вопрос и послушать, что думают другие".

Также мы обязательно снова поставим вопрос об открытии в Украине офиса поддержки ООН и о большей роли Генерального секретаря этой организации.

"Не хочу загадывать наперед, но я думаю, что в феврале у нас будут как минимум несколько возможностей для того, чтобы, пользуясь председательством, попробовать принять решение Совета Безопасности по меньшей мере об открытии офиса ООН в Украине. Который будет заниматься мониторингом выполнения Минских договоренностей. Но это зависит не только от ситуации здесь, а еще и от того, как пойдет наш переговорный процесс с ОБСЕ - мы не хотим мешать, чтобы один процесс накладывался на другой. Так что если будет возможность и необходимость, мы обязательно этот вопрос в феврале поднимем", - сказал Ельченко.

При этом посол попросил не преувеличивать роль и значение именно председательствования Украины в этом месяце, "потому что больше важен сам процесс членства в Совбезе, а он двухлетний".

Международная ситуация вокруг Украины дает нам серьезную надежду - Ельченко



Международная ситуация вокруг Украины сейчас начала выравниваться, что дает нам серьезную надежду на улучшение ситуации, заявил Ельченко.

"Если в конце года в воздухе витал какой-то пессимизм (в Сирии что-то пошло не так, начали говорить о возможном снятии санкций с России, Ле Пен начала признавать Крым российским), то сейчас, кажется, ситуация начала выравниваться. Сегодня ситуация уже не выглядит так, что санкции снимут, или снова о нас все забудут, или нас променяют на что-то. И это вдохновляет. Так что у нас появляется серьезная надежда", - пояснил дипломат.

В связи с этим Ельченко назвал несколько фактов, свидетельствующих об этой положительной динамике: в середине декабря произошло принятие резолюции по Крыму - это первый документ ООН, где Россия открыто называется агрессором и оккупантом; глава Международного уголовного суда заключил, что ситуация в Крыму является чистой агрессией и подпадает под военные преступления; недавно МИД Украины подал иск в Международный суд ООН, в результате чего серьезные юристы начали уже анализировать последствия: в отличие от резолюции Генассамблеи или даже Совета Безопасности ООН, которые не выполняются, любое решение Международного суда ООН надо будет выполнять.

"Да, мы не говорим, что решение в пользу Украины будет уже завтра. Да, это займет несколько лет. Но все серьезные юристы говорят, что решение будет однозначно в пользу Украины - потому что есть серьезная доказательная база, от которой никуда не денешься. И второе, это решение будет выполнено всеми национальными судами. А это значит, что пойдут аресты российской собственности за рубежом, судов, самолетов. Если к этому добавить санкции, которые уже влияют на экономическую ситуацию в России, то последствия для Кремля будут гораздо серьезнее, чем кто-то себе там представляет. Убежден, что и в самой России уже все больше людей осознают, что не все так просто и легко как им показывают в телевизоре", - заключил Ельченко.

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