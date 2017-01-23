Порошенко назначил двух глава РГА на Ивано-Франковщине и Житомирщине

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении новых глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте президента, передает пресс-служба главы украинского государства.
Николай Попович назначен председателем Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области, а Дмитрий Лазаренко - председателем Олевской РГА Житомирской области.
Кроме того, президент принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.
Напомним, 12 января Порошенко утвердил на посту главы Одесской ОГА предложенную правительством Владимира Гройсмана кандидатуру Максима Степанова.
|
Cсылки по теме:
Новый руководитель Одесской ОГА хочет строить дороги и реформировать структуру ОГА
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
В Комитете избирателей проанализировали выступления Саакашвили: чудесный оратор, но врёт
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Саакашвили присудил Порошенко "приз Пиноккио" за "лживое выступление" в Одессе
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
Порошенко представил нового главу Одесской ОГА: два образования, хозяйственник с большой буквы
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
Кабмин решил назначить Степанова главой Одесской ОГА
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Конкурсная комиссия избрала нового главу Одесской ОГА и "запасного"
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.