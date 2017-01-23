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Порошенко назначил двух глава РГА на Ивано-Франковщине и Житомирщине
время публикации: 23 января 2017 г., 21:29
последнее обновление: 23 января 2017 г., 21:29
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Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении новых глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении новых глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте президента, передает пресс-служба главы украинского государства.

Николай Попович назначен председателем Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области, а Дмитрий Лазаренко - председателем Олевской РГА Житомирской области.

Кроме того, президент принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.

Напомним, 12 января Порошенко утвердил на посту главы Одесской ОГА предложенную правительством Владимира Гройсмана кандидатуру Максима Степанова.

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