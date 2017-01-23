Украина дополнит иск против РФ в Международном суде ООН

Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Российской Федерацией прав человека.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы передаем их (факты нарушения) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.
Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем расширять этот список".
"То есть в принципе мы будем над этим (дополнением) работать постоянно", - пояснил Климкин.
По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации.
"Во-вторых, это работает как дополнение к нашего иска. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.
Как сообщалось, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее сегодня, 23 января, депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис на встрече в рамках ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму, заявил, что представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей аннексированного Крыма, причастных к преследованию крымских татар.
Представитель крымской делегации, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник в свою очередь сообщила, что такой список уже готов и в ближайшее время будет передан в МИД.
|
Cсылки по теме:
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины против российского агрессора
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Международный суд ООН раскрыл детали иска Украины против РФ
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Порошенко поручил МИД передать в Гаагу иски против РФ
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Шестой иск Украины к России в ЕСПЧ будет подан в начале 2017 года, - Минюст
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Полозов объяснил, почему в иске в ЕСПЧ против РФ Украина является соответчиком
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2016 г.