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Украина дополнит иск против РФ в Международном суде ООН
время публикации: 23 января 2017 г., 21:41
последнее обновление: 23 января 2017 г., 21:41
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Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Российской Федерацией прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Российской Федерацией прав человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы передаем их (факты нарушения) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.

Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем расширять этот список".

"То есть в принципе мы будем над этим (дополнением) работать постоянно", - пояснил Климкин.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации.

"Во-вторых, это работает как дополнение к нашего иска. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.

Как сообщалось, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее сегодня, 23 января, депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис на встрече в рамках ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму, заявил, что представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей аннексированного Крыма, причастных к преследованию крымских татар.

Представитель крымской делегации, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник в свою очередь сообщила, что такой список уже готов и в ближайшее время будет передан в МИД.

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