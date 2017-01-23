Защита обжаловала арест бывшего "азовца" Церцвадзе, которого разыскивает Россия

Защита экс-бойца полка "Азов" Гии Церцвадзе, задержанного по линии Интерпола, обжаловала его арест, сообщила адвокат Ксения Проконова.

"Мы подали жалобу, до конца дня Апелляционный суд Киева назначит дату ее рассмотрения", - сообщила она на пресс-конференции в понедельник 23 января, передает "Интерфакс-Украина".

Проконова рассказала, что ее подзащитный был внесен в базы Интерпола 23 декабря 2016 года, российская сторона вменяет ему совершение преступления на территории РФ.

"15 января он пересекал границу Украины и был задержан в аэропорту "Жуляны". Ему инкриминируют совершение убийства, в России эта статья предполагает смертную казнь... (Убийство) якобы совершено в 2003 году, когда его на территории России не было", - отметила адвокат.

"Если его выдадут, то надеяться на справедливый суд там ему не придется. Мы боимся, что он там столкнется либо с пытками, либо вообще потеряется на просторах этой страны. Мы считаем, что все обвинения политически мотивированные, направлены на зачистку людей, имеющих отношение к событиям в Грузии 8 августа 2008 года", - добавила адвокат.

Проконова также отметила, что в полку "Азов" "Гия был не просто военным, а занимал достаточно высокий пост, имел некоторый доступ к государственной тайне, и представляет определенную угрозу".

Защитник отметила, что Украина имеет юридическую возможность не выдавать Церцвадзе.

"Это либо статус беженца, либо предоставление гражданства, либо ст.11 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей - если человеку в его стране грозит смертная казнь, то выдача такого человека не осуществляется", - сказала адвокат.

Проконова также проинформировала, что государству отводится 40 суток на экстрадиционную проверку.

Как сообщалось, Церцвадзе был задержан 15 января в столичном аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

По данным Генпрокуратуры, Церцвадзе был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории города Сочи. "Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны в отношении него сфабрикованы и носят политический характер. Учитывая это, прокуратурой инициирована проверка в отношении правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре указывают на устоявшуюся практику невыдачи другой стране граждан, если это может угрожать их жизни и здоровью.

"В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - говорится в сообщении.

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