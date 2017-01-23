Бублик выходит из фракции БПП и коалиции

Народный депутат Юрий Бублик заявил, что обратился к председателю Верховной Рады с сообщением о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, добавив, что также выходит из коалиции.

Бублик написал, что "к сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять".

"А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это – расстреливают", - написал Бублик.

"18.01.17. на имя председателя Верховной Рады Украины подал сообщение (прилагается) о выходе из коалиции, которое он, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история...", - сообщает он.

Как сообщалось, в апреле 2016 году к коалиции присоединились несколько нардепов, включая Бублика.

Это произошло на фоне того, что 5 апреля председатель фракции "Батькивщина"Юлия Тимошенко официально заявила, что ее фракция переходит в оппозицию.

Добавим, что ранее, в конце декабря 2015 года, Юрий Бублик вышел из "Свободы" из-за "авторитаризма партии".

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