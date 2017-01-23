В зоне АТО активизировались снайперы

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо военных получили ранения. Об этом сегодня, 23 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он уточнил, что такие потери украинские войска понесли на Донецком направлении в результате обстрелов.

"За прошедшую неделю 14 оккупантов ликвидированы, 23 - получили ранения", - сказал он.

Спикер Минобороны рассказал, что на Луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов. Так, в Станице Луганской боевики вели обстрелы по позициям украинской армии в течение 40 минут, также была зафиксирована работа вражеского снайпера. Кроме того боевики вели обстрелы по украинским позициям в Новозвановке.

На Донецком направлении боевики осуществили минометный обстрел украинских позиций в Песках. Также противник нарушал режим тишины в Луганском, Зайцево и Новгородском. В районе Авдеевки была зафиксирована работа вражеского снайпера. Всего на этом направлении за минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов, один из которых – из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении активизировались снайперы по всей линии фронта, в частности, в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком и Широкино. Боевые действия продолжаются на участке фронта "Павлополь-Широкино". Всего на этом направлении боевики осуществили 23 обстрела, один из которых – минометный.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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