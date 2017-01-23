Пациентов на лечение за границу будут отправлять по новой системе

Минздрав и Минфин изменили подход к распределению средств и отправки пациентов на лечение за границу. Об этом говорится в заявлении Минздрава и Минфин, обнародованном 23 января. Как отмечается, в Минздраве работает специальная комиссия, которая отвечает за прием документов, ведение учета и определения списка пациентов, на зарубежное лечение которых будут выделяться средства.

Обычно эти деньги перечислялись Минздраву равными траншами три раза в год. Это означает, что группы пациентов на лечение отправляли также трижды в год не в соответствии с их состоянием здоровья, а учитывая поступления средств.

Теперь Минфин согласилось перечислить средства за весь год в течение первого квартала.

"Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 12 военнослужащих проходят лечение за рубежом, в том числе четверо - в Венгрии, трое в Германии, двое - в США и Италии и один - в Латвии. Кроме того, 28 участников АТО лечатся в санаторно-курортных заведениях ВСУ.

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