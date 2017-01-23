В зоне АТО – 41 обстрел. Из миномётов "поливают" Пески

Оккупанты за прошедшие сутки вели огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. В общем зафиксирован 41 обстрел. Об этом в Facebook сегодня утром, 23 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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