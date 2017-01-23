В очереди на контрольном пункте "Марьинка" застряли 380 авто

В течение прошлых суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения всего пересекли 21,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств. Об этом сегодня утром, 23 января, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В частности, в контрольном пунктов "Майорское" линию разграничения пересекли 5415 человек и 720 транспортных средств; "Марьинка" - 6030 человек и 1210 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3830 человек и 905 транспортных средств; "Гнутово" - 2510 человек и 640 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3600 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 70/110; "Марьинка" – 250/130; "Новотроицкое" – 50/75; "Гнутово" – 40/35.

Все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, 12 января представитель Украины в гуманитарной подгруппе по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявляла о сокращении очередей на пунктах пропуска "за счет роста количества работников КПВВ".

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