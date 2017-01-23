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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Сотрудницу налоговой инспекции райцентра Харьковской области поймали на взятке
время публикации: 20:11
последнее обновление: 20:11
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Сотрудницу налоговой инспекции райцентра Харьковской области поймали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из райцентров Харьковской области.

Как сообщил в понедельник 23 января пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал 20 тыс. грн от местного жителя за не проведение проверки его сельскохозяйственной деятельности.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения чиновнице о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к данному факту одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции.

Напомним, что 19 января военная прокуратура Львовского гарнизона и Национальная полиция задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС на взятке в 15 тысяч долларов. После этого все руководство Львовской таможни было отстранено от исполнения обязанностей.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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