В зоне АТО – 21 обстрел

За прошедшие сутки боевики открывали огонь 21 раз, сосредоточив огонь в основном на Донецком направлении. Об этом сегодня утром, 23 декабря, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - говорится в сообщении.

Дважды боевики пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, силы АТО отбили атаки.

Кроме того, в течение дня сепаратисты дважды обстреляли Мироновку из 152-миллиметровой артиллерии.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

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