В зоне АТО – 21 обстрел

|
За прошедшие сутки боевики открывали огонь 21 раз, сосредоточив огонь в основном на Донецком направлении. Об этом сегодня утром, 23 декабря, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
"Из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - говорится в сообщении.
Дважды боевики пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, силы АТО отбили атаки.
Кроме того, в течение дня сепаратисты дважды обстреляли Мироновку из 152-миллиметровой артиллерии.
На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.
На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.
Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.
Пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.
20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".
Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
|
Cсылки по теме:
На Светлодарской дуге получили ранения одиннадцать украинских бойцов
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
"Необъявленная война Путина": в Bellingcat рассказали, как российская артиллерия обстреливала в 2014 году Украину
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Украинская сторона в Минске настаивает на демилитаризации Дебальцево и участка на юге Донецкой области
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Боевики открыли огонь в направлении КППВ "Майорск": один человек погиб, один ранен, пропуск приостановлен
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.
ТКГ в режиме видеоконференции обсудила нарушение режима тишины на Донбассе – Олифер
// NEWSru.ua // Украина // 12 декабря 2016 г.
Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за обстрелов оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.
В Минобороны заявили, что целью донецких боевиков является гуманитарная и экологическая катастрофы
// NEWSru.ua // Украина // 26 ноября 2016 г.
26 ноября оккупанты планируют устроить провокации с человеческими жертвами в Дебальцево - штаб АТО
// NEWSru.ua // Украина // 25 ноября 2016 г.
Зона АТО: основные боевые действия идут на приморских рубежах, оккупанты применили "Град"
// NEWSru.ua // Украина // 22 ноября 2016 г.
Сайдик обсудил с нардепами работу Трёхсторонней группы и СММ ОБСЕ на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.
Бирюков рассказал об успешном испытании новой ракеты: Это страшное, точное украинское оружие
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.