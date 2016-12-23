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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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В Виннице закрыли 14 казино

время публикации: 11:30
последнее обновление: 11:57
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В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр
В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр
В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр

В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр.

Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, силовики конфисковали 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 видеокамер наблюдения, 163 клавиатуры, 150 "мышей". Кроме того, изъяты документы, касающиеся деятельности игорных заведений, "черная бухгалтерия", 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду принять законопроект об игорном бизнесе, который установил бы ограничения и порядок лицензирования в сфере азартных игр.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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