В Виннице закрыли 14 казино

В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр.
Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, силовики конфисковали 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 видеокамер наблюдения, 163 клавиатуры, 150 "мышей". Кроме того, изъяты документы, касающиеся деятельности игорных заведений, "черная бухгалтерия", 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.
Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду принять законопроект об игорном бизнесе, который установил бы ограничения и порядок лицензирования в сфере азартных игр.
|
Cсылки по теме:
В Николаеве организаторы сети казино пытались подкупить прокурора
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
В Запорожье ликвидировали восемь игорных залов
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.
Полиция накрыла казино в Борисполе
// NEWSru.ua // Украина // 12 декабря 2016 г.
Киберполиция выявила подпольный игорный VIP-комплекс под Киевом и серверы "онлайн-казино"
// NEWSru.ua // Украина // 3 декабря 2016 г.
Один из крупнейших украинских торрент-трекеров Torrents.Net.UA прекратил свою работу
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.
Киберполиция ликвидировала сеть онлайн-казино, которое организовали россияне и литовцы
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.