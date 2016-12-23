Путин рассказал, когда подумает об освобождении Сенцова

Президент России Владимир Путин, спецслужбы которого занимаются захватом украинских граждан для поддержания мифа об угрозе "бендеровцев", считает украинского режиссера Олега Сенцова виновным в подготовке теракта.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на призыв журналиста УНИАН Романа Цимбалюка отпустить журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, сообщает Украинская правда.

Путин заверяет, что обвиняемых в подготовке "диверсий" украинцев Панова и Захтея не пытали и не били



"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер – это доказано в суде – готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?" – сказал Путин, который в течение своего правления полностью ликвидировал независимость судов в РФ.

"Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против это ничего не имею", – добавил президент России, ранее сам признавший участие российских войск в оккупации Крыма и части Донбасса.

Ранее на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку Путин заявил, что Сенцов "осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно, фактически, он посвятил свою жизнь террористической деятельности".

25 августа 2015 года Сенцов приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом России к 20 годам лишения свободы. Ему предъявлялось обвинение в подготовке взрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России". Российским правозащитным движением "Мемориал" украинец признан политзаключенным.

Министерство юстиции Российской Федерации отказало украинскому Минюсту в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является "российским гражданином".

Парижского корреспондента украинского новостного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, задержали в Москве и обвинили в шпионаже 2 октября. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

1 октября Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на 2 месяца. 28 ноября Лефортовский суд Москвы продолжил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

Отметим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что украинцы-заключенные, пребывающие на территории в РФ, могут быть обменяны на россиян, находящихся в Украине.

В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, нарушив данные Украине в 1994 году гарантии сохранения суверенитета и территориальной целостности, а также начала "гибридную войну" против Украины на Донбассе, тайно, без объявления войны вводя туда войска и технику и прикрывая оккупацию нескольких районов двух восточных областей с помощью марионеточных сепаратистских организаций.

Военная политика Путина уже привела к гибели более 10 тыс. человек.

Путин заверяет, что обвиняемых в подготовке "диверсий" украинцев Панова и Захтея не пытали и не били



Президент РФ Владимир Путин заверяет, что обвиняемых в подготовке "диверсий" украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея "не пытали и не били", поскольку они дают "комплексные" показания.

"По поводу задержанных военнослужащих сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил, а то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе представителями СМИ, являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет", - заявил Путин.

По его словам, они дают полный расклад – не только фамилии, имя, отчества, но и название своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, полученные задания, адреса и явки на территории РФ и Крыму.

Напомним, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панов, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". При этом брат Панова утверждал, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтею - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтея перевезли в московское СИЗО "Лефортово", а после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтея, а также шрамы на лице.

К задержанным по обвинению в диверсиях украинцам после перевозки в московское СИЗО ФСБ "Лефортово" не пускали ни консула, ни адвокатов.

Лефортовский райсуд Москвы 5 декабря продлил до марта 2017 года аресты украинцам.

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