Синоптики обещают потепление

В Украине на 22 декабря синоптики прогнозируют незначительное потепление. Осадков по всей территории страны не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Средняя температура в Украине составит от -1 до +5 градусов по Цельсию. Синоптики отмечают, что на востоке страны столбик термометра покажет от +1 до -1. Ночью будет прохладнее - от -5 до -9 градусов.

В центре днем температура составит от +1 до -1, а ночью - от +1 до -1. В северных регионах днем будет от +1 до -1. Ночью температура снизится до -1...-6. На юге Украины осадков также не ожидается, дневная температура составит от +2 до 0.

В западной части страны столбик термометра поднимется до 1-5 градусов выше нуля. В Киеве синоптики прогнозируют днем температуру на уровне от +1 до -1 градуса, а ночью - от -4 до -6. Осадков в столице не предвидится.

Ранее синоптики спрогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.

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