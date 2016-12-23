Силы АТО уверенно отбивают атаки боевиков на Светлодарской дуге

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Спикер Минобороны уточнил, что один военный погиб, один был ранен в Авдеевке в результате обстрелов. Кроме того, один погиб и двое получили ранения в Луганском.

Информатака: боевики рассылают фото "убитых пленных" со Светлодарской дуги



На Донецком направлении с 4.00 пятницы боевики обстреливали позиции сил АТО в Авдеевке из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Дважды обстреляли Луганское и по одной провокации зафиксировано в Новгородском и Верхнеторецком.

Лысенко сообщил, что в ходе активных боевых действий с 18 по 23 декабря на Светлодарской дуге погибли 8 украинских военнослужащих. За этот период в плен попал один украинский военный.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - проинформировал он.

"На Светлодарской дуге оккупанты не прекращают попытки захвата наших позиций. Вчера утром под прикрытием огня из артиллерии, минометов и бронетехники, противник атаковал силы АТО. По подсчетам Генштаба, боевики выпустили во время боевого противостояния свыше 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь", - рассказал Лысенко.

Сразу после провала попытки штурма боевики из пушек калибром 152 мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей с. Мироновка, позже этот поселок был обстрелян еще дважды.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них – с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения режима тишины. В четверг боевики открывали огонь 5 раз, 4 из них с использованием минометов. Огонь велся по позициям сил АТО возле Красногоровки, Старогнатовки и Водяного.

Вечером противник открывал огонь из стрелкового оружия в Гнутово. Утром ДРГ противника атаковала наблюдательный пост украинских военных в районе Водяного. Нападение было отбито. Противник с потерями отступил.

Сегодня Минобороны сообщало, что к наблюдательному пункту украинских военнослужащих возле Водяного "подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов".

"Бойцы Вооруженных Сил открыли ответный огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранение", - добавили в сообщении.

На Луганском направлении ряд непродолжительных провокаций было зафиксировано в районе н.п. Желтое, Крымское, а также в Попаснянском районе. Противник один раз применил минометы – в районе Крымского. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 5 вооруженных провокаций.

Информатака: боевики рассылают фото "убитых пленных" со Светлодарской дуги



Журналисты и волонтеры сообщают, что боевики рассылают фото и видео трёх человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории. Об этом пишут, в частности, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев и волонтер Мирослав Гай. По информации последнего, фото прислали, в частности, "112 каналу".

Пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил "Украинской правде", что, по официальной информации, один боец пропал без вести, – и не исключил, что он попал в плен. Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщал, что 18 декабря на Светлодарской дуге один военный ВСУ попал в плен.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Тогда сообщалось, что пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

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