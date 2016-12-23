Шестой иск Украины к России в ЕСПЧ будет подан в начале 2017 года, - Минюст

Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах, жалоба будет подана в начале следующего года. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает "Интерфакс-Украина".

"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", - сказала она.

По ее словам, Минюст при подготовке иска "пишет хронологию событий".

"Суд может принять решение разделить документы на две части (по Донбассу и по Крыму – ред.)", - сказала она.

Севостьянова пояснила, что отсутствие спешки с подачей очередного иска поясняется тем, что Украина сфокусировалась на первых двух исках в ЕСПЧ, которые суд начал рассматривать.

"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", - подчеркнула она.

Она отметила, что по новому, готовящемуся иску, собирается большой массив информации, которая требует обработки – правоохранительные органы Украины активно предоставляют доказательную базу.

Напомним, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации. ЕСПЧ продлил срок для предоставления объяснений Россией по искам относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе до 31 декабря.

Тогдашний премьер Арсений Яценюк поручил привлечь лучших адвокатов, чтобы подать максимальное количество исков к России.

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