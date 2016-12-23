Кабмин не будет назначать Шолойко госсекретарём, - Минздрав

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что разговаривала с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром Кабинета министров Александром Саенко по ситуации с Натальей Шолойко.

"Они согласились, не будут ее назначать без спецпроверки. И это тоже станет препятствием к тому, чтобы она не стала госсекретарем", - сказала Супрун в интервью "Украинской правде. Жизнь".

Сейчас есть жалобы, поданные против этого назначения, начался судебный процесс. После его окончания будет объявлен новый конкурс.

"Но дело не в том, что мы не хотим госсекретаря. На этой неделе мы должны встретиться с комиссией, которая выбирает госсекретаря. Я думаю, что нынешние требования к госсекретарю не являются правильными. Сейчас они требуют людей, которые работали в этой системе долгое время. А мы хотим новых людей с другими идеями", - рассказала Супрун.

Ульяна Супрун также рассказала, что не хочет видеть госсекретарем человека, который очень хорошо разбирается в минздравовских процессах.

"Я хочу нового человека, который сможет организовать процессы так, чтобы одно письмо не шко мне из кабинета в кабинет 15 дней - а не человека, который работает в этой системе 10 лет и понимает, как по-чиновничьи отвечать на письма", - подытожила и.о. министра здравоохранения.

Напомним, 12 декабря пациенты и антикоррупционное сообщество призвали правительство и Владимира Гройсмана не назначать государственным секретарем Министерства здравоохранения Наталья Шолойко.

В открытом обращении к Кабинету министров ОО "Центр противодействия коррупции", Transparency International Ukraine и БФ "Пациенты Украины" указывают на конфликт интересов и связь Шолойко с фармацевтической индустрией.

В конкурсном отборе на госсекретаря Минздрава победила Наталья Шолойко, вся семья которой работает с фармацевтическим бизнесом. Ее муж Александр Хейломский - соучредитель фирмы "Ридан" и заместитель председателя правления ЧАО "Индар", которая специализируется на производстве генно-инженерных инсулинов.

В 2012-2015 гг. ЧАО "Индар" фигурировал в уголовном производстве СБУ о хищении средств в особо крупных размерах на сумму около 500 млн грн.

А дочь кандидата Татьяна Хейломская возглавляет фирму "МВЗ Инструментс", которая известна поставками медицинского оборудования для ЧАО "Индар" по завышенным ценам. Совладельцем этой фирмы является свекор Шолойко - Борис Хейломский.

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина заявила: "Два месяца назад Наталья Шолойко проходила конкурс на главу Гослекслужбы, однако "забыла" указать в декларации, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе. Тогда кандидатуру госпожи Шолойко было отклонено именно потому, что она скрыла эту информацию от конкурсной комиссии".

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