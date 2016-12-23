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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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У НАПК нет доступа к е-декларациям сотрудников СБУ, - СМИ
время публикации: 09:02
последнее обновление: 09:02
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Председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что никто из членов НАПК не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, которые засекретили. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

"С такими декларациями должны работать только те лица, которые имеют доступ к государственной тайне. В НАПК пока никто не имеет доступа к государственной тайне", - отметила Корчак.

Таким образом НАПК - орган, который должен проверять данные, указанные в декларациях на коррупционные признаки - не имеет доступа к декларациям Службы безопасности.

"СБУ обеспечило помещение, которое опечатано, где расположены электронные декларации данных должностных лиц. То есть работники СБУ заполнили электронные декларации, но пока физически эти декларации находятся в этом опечатанном помещении", - добавила Корчак.

"В СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и соответствующий закон защищает сведения об их личности и о финансировании их деятельности. В то же время руководство Службы безопасности и публичные работники не подпадают под эту категорию", - отметил соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак.

Представители международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Украина считают, что позиция СБУ противоречит духу закона об электронном декларировании.

Такого же мнения придерживаются и юристы общественной организации "Центр противодействия коррупции", которая лоббировала электронное декларирование, а теперь будет оспаривать в суде засекречивание информации о состоянии работников спецслужбы.

Ранее сообщалось, что НАПК просит правоохранителей не давить на него.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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