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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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"Самопомич" провела корпоратив в кафе
время публикации: 12:46
последнее обновление: 12:46
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Члены фракции "Самопомичи" заявили, что устроили небольшие посиделки перед Новым годом в киевском кафе La Cantina 22 декабря

Члены фракции "Самопомичи" заявили, что устроили небольшие посиделки перед Новым годом в киевском кафе La Cantina 22 декабря. Об этом они сообщили "Украинской правде".

"Мы вчера в дружеском кругу посидели, попили немного вина, кто-то пил виски. Билозир, к сожалению, не выступала, как у БПП", – сказал один из депутатов.

В то же время во фракциях "Народного фронта" и Радикальной партии утверждают, что не планируют проведение корпоративов.

"Я сейчас в два часа еду к себе на округ, буду праздновать дома", – сказал лидер фракции НФ Максим Бурбак.

"Мы пока не планировали ничего", – утверждает в свою очередь депутат из фракции РПЛ Андрей Лозовой.

Напомним, фракция БПП отпраздновала новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе "5 элемент" вечером 22 декабря.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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