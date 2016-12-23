На Ривненской АЭС отключат один из блоков

С сегодняшнего дня первый блок Ривненской атомной электростанции отключат на полтора месяца для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"Согласно графику ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 23 декабря 2016 года планируется отключение от энергосети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных суток", - говорится в сообщении.

Отмечают, что во время ремонта будут проводиться регламентые работы на основном оборудовании. Также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности.

Напомним, в сентябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело необъявленные инспекции по проверке ядерного топлива в хранилищах свежего топлива всех четырех энергоблоков Ривненской атомной станции.

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