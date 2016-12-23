Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал достижение в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе о введении режима прекращения огня с полуночи 24 декабря.

Об этом говорится в комментарии главы государства, обнародованном на его официальном сайте в пятницу 23 декабря.

ВСУ вошли в Новолуганское и установили блокпост



"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности о введении дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности.

"Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также выполнение других договоренностей, в частности, о безотлагательном освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - добавил президент.

Напомним, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

С 18 декабря в районе Светлодарской дуги происходят мощные бои: в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства. Тогда сообщалось, что пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков. 20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

23 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко уточнил, что один военный погиб в Авдеевке в результате обстрелов, другой – в Луганском. "Трижды боевики пытались атаковатьнаши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - заявили 23 декабря в штабе АТО.

Напомним, Украина настаивает на том, что политическая часть Минских договоренностей, включая проведение выборов, может быть реализована после того, как будет перекрыта граница с РФ, а также будут выведены все российские формирования с территории Донбасса.

Противоположную позицию отстаивают РФ и боевики.

Европейская сторона также выступает за вывод российских войск с территории Украины, закрытие границы с РФ и только после этого выполнение политической части Минских договоренностей. ПАСЕ признала Россию агрессором и заявила, что ОРДЛО не готовы к выборам.

О невозможности проведения выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО "по объективным причинам" летом этого года заявляла и немецкий федеральный канцлер Ангела Меркель.

Однако иногда европейская сторона делает противоположные заявления. Так, 14 сентября в Киеве главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро заявили, что после установления режима тишины на Донбассе, который должен был начаться 15 сентября, Киев должен приступить к выполнению политических условий Минских договоренностей.

Кроме того, недавно президент Франции Франсуа Олланд предложил Украине сначала провести выборы на Донбассе, а уже затем требовать доступа к восточной границе с РФ.

В ночь на 20 октября в Берлине более 4-х часов проходили переговоры "нормандской четверки": канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

После встречи Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Контроль над границей Украина получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого есть согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно вплоть до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала Меркель.

В эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы администрации президента Константин Елисеев отметил, что Украина получит доступ к неконтролируемой участка границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин теперь заявляет, что логика Минских договоренностей всегда предполагала, что Украина получит контроль над границей только после проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

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