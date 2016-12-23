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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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От гриппа скончались уже пять человек

время публикации: 09:10
последнее обновление: 09:10
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В Украине зафиксирован очередной летальный случай в результате заболевания гриппом - четырехлетний ребенок умер во Львовской области на прошлой неделе

В Украине зафиксирован очередной летальный случай в результате заболевания гриппом - четырехлетний ребенок умер во Львовской области на прошлой неделе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний.

Всего с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей вследствие заболевания гриппом.

Напомним, первый летальный случай в эпидсезоне 2016-2017 годов произошел в Сумской области - в ноябре от осложнений гриппа типа "А" в Сумах умер 13-летний мальчик. Вторая смерть от осложнений гриппа также была зафиксирована в Сумах. На прошлой неделе в умерли 60-летний мужчина в Днипре и 7-летняя девочка из Кривого Рога.

Сейчас в 17 областях Украины и Киеве превышен эпидемический порог.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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