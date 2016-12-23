В деле о трагедии в Одессе подсудимые не явились, заседание перенесли на январь

Обновленная коллегия Малиновского райсуда Одессы не смогла в четверг, 22 декабря, провести очередное заседание по "делу 2 мая" из-за неявки в зал суда двух подсудимых, которым инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.
Адвокаты подсудимых Александра Дзюбенко и Олега Зайцева объяснили неявку подзащитных на судебный процесс тем, что оба заболели, сообщает "Укринформ".
"Из-за неявки двух подсудимых и некоторых адвокатов коллегия судей постановила перенести заседание суда на 6 января 2017 года", - озвучил постановление председательствующий на процессе судья Виктор Корой.
По его словам, подсудимые должны прибыть на следующее заседание с соответствующими справками медицинских учреждений об уважительной причине неявки в суд. Также должны предоставить объяснения адвокаты, не явившиеся на процесс.
С января следующего года к обвиняемым, которых по ходатайству адвокатов выпустили из СИЗО и которые пропускают заседания без уважительных причин, коллегия будет применять штрафные санкции и принимать решение об изменении меры пресечения.
В свою очередь, прокурор Владимир Дудкевич обратил внимание членов коллегии на то, что "из-за неявки адвокатов и обвиняемых по различным объективным и субъективным причинам сорвана треть из 97 судебных заседаний".
По его мнению, полиции также предстоит обеспечивать явку потерпевших или получить от них заявления о возможности рассмотрения дела без их участия.
Как сообщалось, 2 декабря коллегия судей Малиновского райсуда решила заново рассмотреть резонансное "дело 2 мая" (в части событий на Греческой площади) с учетом обновления своего состава. Такое решение председательствующий на судебном процессе судья Виктор Корой мотивировал заменой одного из членов коллегии из-за болезни.
Малиновский райсуд рассматривает обстоятельства совершения преступлений большой группой лиц во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади). Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы, в столкновениях и пожаре погибли 48 человек и более двухсот получили ранения.
Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или других тяжких последствий) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакауов и Мефедов находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.
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