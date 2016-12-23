ВСУ вошли в Новолуганское и установили блокпост

Вооруженные Силы Украины в пятницу 23 декабря установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, на линии разграничения на Светлодарск дуге.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру перевозки предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников", - сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

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В сообщении отмечается, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

Между тем, командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко подтвердил информацию. По его словам, ВСУ взяли под контроль господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Как отмечает журналист и волонтер Родион Шовкошитный в Facebook, "сепарський опорник теперь на расстоянии выстрела из АК".

"Наконец-то! Новолуганское - под контролем ВСУ! Полностью! Теперь уже по факту, а не только на бумагах АТЦ! Информация достоверна. Проверенная через местных, через 54 БРГ и через СБУ... Все держалось в тайне. Зашел "Донбасс" Филина. Оборудуют блок-посты", - говорится в его сообщении.

Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Facebook: "46-й батальон "Донбасс-Украина" вошел в Новолуганское. Командир говорит, село контролируем полностью. Контрабандисты приуныли".

"Есть надежда, что этот бат положит конец тому унизительному контрабандному движению, что допустил через зону своей ответственности 3 бат и разведка "Тумана" 54 БРГ, у которых по соседству другой батальон бригады ведет ожесточенные бои!", - отмечает Шовкошитный.

Отметим, что сегодня, 23 декабря, истекает срок ультиматума, который неделю назад - 16 декабря - бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленных не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Так, напомним, украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут.

Сегодня, 23 декабря, член гуманитарной подгруппы ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что вопрос об освобождении боевиками заложников был вновь сорван.

Добавим, что 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

С 18 декабря в районе Светлодарской дуги происходят мощные бои: в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства. Тогда сообщалось, что пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков. 20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

23 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко уточнил, что один военный погиб в Авдеевке в результате обстрелов, другой – в Луганском. "Трижды боевики пытались атаковатьнаши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - заявили 23 декабря в штабе АТО.

Президент Петр Порошенко 23 декабря выразил надежду, что "тишина" на Донбассе станет постоянной. Он подчеркнул, что Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности. "Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также выполнение других договоренностей, в частности, о безотлагательном освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - добавил президент.

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