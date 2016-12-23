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Савченко создает движение РУНА вместе с репетитором по математике и экс-БЮТовцем. И видит Захарченко и Плотницкого в Верховной Раде
время публикации: 23 декабря 2016 г., 23:10
последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 23:10
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Савченко создает движение РУНА вместе с репетитором по математике и экс-БЮТовцем. И видит Захарченко и Плотницкого в Верховной Раде

Развивать собственный политический проект Надежды Савченко помогут молодой киевский математик Назар Мухачев и львовский предприниматель Теодор Дьякив. Именно они указаны вместе с ней в анонсе презентации общественной платформы РУНА, которая состоится в понедельник, 26 декабря 2016 года. Информация о событии приведена на официальной странице нардепа в Facebook.

Савченко: с боевиками ОРДЛО надо мириться, а Захарченко и Плотницкого - пустить в Верховную Раду

Мухачев Назар Владимирович в тексте сообщения представлен как "сотник 26 сотни Самооборона Майдана, атаман ОО "Украинское казацкок войско" (Киев)", в то же время отношение к нему как к майдановскому сотнику в среде активных участников Революции Достоинства сложилось неоднозначное. О молодом человеке также известно, что он имеет высшее математическое ("Мех-мат" Университета имени Тараса Шевченко) и юридическое (Киевский университет внутренних дел) образование, некоторое время работал в страховой компании и даже занимался репетирством. Его анкета есть в базе данных "Репетиторы Украины", согласно ей Мухачев готов был работать за "70-90 грн. в час".

Участия в боевых действиях не принимал.

Дьякив Теодор Алексеевич 1957 года ранее являлся депутатом Львовского областного совета (2006-2010).

Перед этим активно занимался наукой в ​​"Львовской политехнике", бизнесом и защитой прав предпринимателей.

1997 - 2006 годы - член партии "Реформы и порядок" (ПРП).

В облсовет прошел по списку БЮТ.

В понедельник будет представлять экспертную группу "Народный суверенитет" (Львов).

Савченко: с боевиками ОРДЛО надо мириться, а Захарченко и Плотницкого - пустить в Верховную Раду

Надежда Савченко агитировала украинских бойцов мириться с представителями пророссийских террористических организаций. Об этом рассказал доброволец АТО с позывным "Жорик", охранявший депутата Савченко во время ее визита на Донбасс осенью 2016 года.

"Первый вопрос, который она мне задала в машине, когда мы ее везли, было о том, как я вижу Захарченко и Плотницкого в Верховной Раде Украины. Я сказал, что не вижу их в Совете. Я вижу их или в тюрьмы, или застреленными", - цитирует его ONLINE.UA.

Савченко бурно отреагировала на слова своего охранника. Она призвала украинских солдат решать вопрос оккупированного Донбасса только путем мирных переговоров: "Напрасно, - говорит, - нам нужно стремиться к мирным переговорам, чтобы перевести это все в мирное русло, в мирную плоскость. Это те слова, которые мне эта девушка сказала".

Напомним, перед этим Савченко уверяла, что Захарченко и Плотницкий якобы воюют не с Украиной, а с "властью Порошенко" , так же как участники Революции Достоинства выступали против власти Януковича.

Также она настаивает, что их нельзя считать террористами и убийцами.

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