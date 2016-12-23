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Украинских морпехов признали лучшими в ходе учений в Болгарии, наградили "Молотом воина"
время публикации: 23 декабря 2016 г., 23:03
последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 23:03
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Украинских морпехов признали лучшими в ходе учений в Болгарии, наградили "Молотом воина"
Украинских морпехов признали лучшими в ходе учений в Болгарии, наградили "Молотом воина"

Украинские военнослужащие отдельного батальона морской пехоты военно-морских сил ВСУ были признаны лучшими в рамках совместного мероприятия по подготовке войск "Платинум Лайон – 2016" в Болгарии.

Морских пехотинцев наградили "Молотом воина", передает пресс-служба Минобороны.

"Около 30 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины приняли участие в совместном мероприятии по подготовке войск "Платинум Лайон – 2016" в рамках проведения мероприятий по подготовке "Ротационных сил Черноморского региона – 2016", которые проходили в Республике Болгария", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские морские пехотинцы вместе с представителями вооруженных сил США, Болгарии, Румынии, Молдовы, Сербии и Албании приобретали навыки в совместных действиях в составе многонациональных подразделений.

Согласно сообщению, участники мероприятия отработали тактику действий малых подразделений, взвода в атаке, штурма здания и провели тактические стрельбы. Также военнослужащие прошли курс боевого медика с практической эвакуацией раненого на вертолете "Black Hawk". Финальным заданием было проведение атаки-штурма ротного опорного пункта межнациональной коалицией.

Отмечается, что морские пехотинцы, которые приняли участие в этом мероприятии, недавно вернулись из района проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Напомним, летом в Черниговской области прошел конкурс на лучший танковый взвод Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Первое место завоевали военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" из Владимир-Волынского – бойцы завоевали "золото", 27 тысяч гривен и металлический танк.

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