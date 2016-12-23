Минздрав внедряет уникальный электронный сервис

Представители Министерства здравоохранения Украины, государственных и общественных организаций и участники публичной инициативы по электронизации сферы здравоохранения подписали второй Меморандум относительно сотрудничества в создании системы E-Health в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

"У нас очень ясная цель - как можно скорее начать реформу системы здравоохранения. Мы хотим начать реформу сразу с E-Health, потому что осознаем, что любой компромисс между онлайн и бумагой заканчивается победой бумаги. И мы будем делать все для того, чтобы реформа началась сразу онлайн. Мы подписываем второй технический меморандум о развитии E-Health в нашей стране. Это документ, который показывает, какой конкретно продукт мы хотим сделать, чтобы начать реформу здравоохранения и каковы сроки исполнения этого документа", - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Он рассказал, что в инициативнуюй группу по разработке первого электронного сервиса E-Health в Украине входят более 120 человек, среди которых эксперты, врачи и специалисты по IT, которые очень конструктивно работают. "Я очень благодарен группе, что всего за месяц мы вышли на такой документ", - отметил Ковтонюк.

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в свою очередь напомнил, что разработка системы ProZorro также начиналась с подписания меморандумов, а теперь получает награду за наградой, потому что это революционный подход. По его словам, разработка электронных сервисов в сфере здравоохранения является еще более сложной задачей, но инициативная группа не шла в фарватере других стран.

"Мы создали свое решение, которое является лучшим и опережает многие решения в мире. В описании требований к продукту достаточно подробно прописано взаимодействие пациентов, врачей из Минздрава и и административная информация, которая необходима, чтобы на практике начать реформу", - отметил Шимкив.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в свою очередь отметила, что с нового года Минздрав планирует перейти на новый принцип финансирования оказания медицинской помощи на первичном уровне, а эффективный контроль средств возможен лишь при условии создания электронных сервисов.

"Мы знаем, что большая часть коррупционных схем - это человеческий фактор. Когда будет электронная система предоставления, финансирования и контроля качества услуг, его можно будет избежать. Это будет первый шаг, а впоследствии будет построена глобальная система E-Health в системе здравоохранения", - отметила Супрун.

Ранее сообщалось, что на приём к министру здравоохранения теперь можно записаться через интернет.

Также Министерство здравоохранения откроет колл-центр, где можно будет получить консультацию врача вместо того, чтобы вызывать на дом "скорую помощь".

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