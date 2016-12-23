Германская полиция подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине

Полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

СМИ: виновный в трагедии на ярмарке в Берлине террорист ликвидирован в Милане



"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", - говорится в его сообщении.

Также посол выразил соболезнования дочери украинца, который стал жертвой террористической атаки.

Ранее Мельник сообщал, что среди погибших в результате нападения на рождественскую ярмарку в Берлине может быть один гражданин Украины.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Известно также, что грузовик принадлежал польской фирме и террорист находился в нем с водителем, гражданином Польши, который стал одной из жертв теракта. Вскрытие показало, что 37-летний дальнобойщик Лукаш Урбан был жив вплоть до того момента, когда фура врезалась в толпу людей. Эксперты полагают, что террорист нанес ему несколько ранений в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы помешать наезду на людей. После того как автомобиль остановился, террорист застрелил польского водителя и убежал.

22 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.

Как сообщают 23 декабря европейские СМИ со ссылкой на данные осведомленного источника, террорист, который на грузовике врезался в толпу на ярмарке в Берлине, был убит в пригороде Милана. Полицейские попросили его показать им документы. В ответ мужчина крикнул "Аллах акбар" и открыл стрельбу. Одного из стражей порядка он ранил в плечо. В результате перестрелки злоумышленник был ликвидирован.

После теракта 19 декабря полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности. Меры безопасности усилены также в других странах Европы.

Cсылки по теме: