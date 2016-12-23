В ВСУ сообщили о гибели бойца, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге

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Офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Купол" сообщил о гибели украинского военного, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге.
Соответствующее видео обнародовано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook в пятницу 23 декабря.
"На сегодняшний день ни одного нашего пленного на их стороне нет. Так же, как и их пленников нет у нас", - заверил офицер.
"Начиная с 18 декабря по сегодняшний день, за все время проведения этой операции вышло 9 "двухсотых" (убитых), 35 - "трехсотых" (раненых), контуженных - 17, травмированных – 11. Общее количество - 72 человека", - рассказал он.
Также офицер добавил, что пропавших без вести нет.
"Тот, что был пропавшим без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат... Погибший", - добавил "Купол".
Кроме того, он подтвердил, что на видео, обнародованном боевиками, показаны тела двух украинских военных.
С 18 декабря в районе Светлодарской дуги происходят мощные бои: в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства. Тогда сообщалось, что пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков. 20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".
23 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко уточнил, что один военный погиб в Авдеевке в результате обстрелов, другой – в Луганском. "Трижды боевики пытались атаковатьнаши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - заявили 23 декабря в штабе АТО.
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