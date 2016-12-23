За время оккупации крымчане получили 53 тыс загранпаспортов на материковой Украине

В период с 2014 по 2016 год включительно крымчане получили 52 тысячи 910 загранпаспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Об этом сообщили в пресс-службе государственной миграционной службы Украины, передают "Крым.Реалии".
При этом в 2014 году было оформлено 11,239 паспортов, в 2015 - 25,091 загранпаспортов, в 2016 -16,580.
Жители Крыма - граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.
Ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортами.
|
Cсылки по теме:
В Европарламенте объяснили, как будет приниматься механизм приостановки безвиза – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
Климкин заявил о подготовке введения виз с РФ. На границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинцев
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
Во Львове польское консульство выдало рекордное количество виз
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Безвиз для Украины: голосовать резолюцию в 2016-м не будут – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.
В Крыму выдают "краснодарские" загранпаспорта
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2014 г.
Крымчане смогут получить шенгенские визы только в Киеве
// NEWSru.ua // Украина // 24 октября 2014 г.