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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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За время оккупации крымчане получили 53 тыс загранпаспортов на материковой Украине
время публикации: 07:01
последнее обновление: 08:09
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За время оккупации крымчане получили 53 тыс загранпаспортов на материковой Украине

В период с 2014 по 2016 год включительно крымчане получили 52 тысячи 910 загранпаспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Об этом сообщили в пресс-службе государственной миграционной службы Украины, передают "Крым.Реалии".

При этом в 2014 году было оформлено 11,239 паспортов, в 2015 - 25,091 загранпаспортов, в 2016 -16,580.

Жители Крыма - граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.

Ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортами.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 10:24

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