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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Посольство Украины пристыдило ВВС из-за публикации о "котах-сепаратистах"
время публикации: 09:00
последнее обновление: 10:17
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Посольство Украины пристыдило ВВС из-за публикации о "котах-сепаратистах"

Посольство Украины в Британии пристыдило ВВC из-за публикации о "сепаратистком коте".

"Очевидно, что в канун Рождества существует недостаток новостей, но тем не менее, это не повод писать пустопорожнюю историю о "сепаратистком коте", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

"Если Вы хотели рассказать реальную историю, то могли бы рассказать лучше о том, что в эти дни украинские вооруженные силы отбили одну из самых крупных за последние 5 месяцев атак в районе Светлодарска на востоке Украины: 5 украинских военнослужащих погибло, 16 получили ранения", - добавили дипломаты.

Как сообщалось, ВВС опубликовало новость о том, что сепаратисты в провели конкурс, чтобы найти "наиболее патриотическую кошку самопровозглашенной республики”.

Напомним, Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2016 года "постправду" (post-truth).

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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