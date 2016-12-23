Киберполиция пресекла работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины пресек работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра Украины mega-cinema.pp.ua, который нанес правообладателям 1,2 млн грн ущерба, сообщила пресс-служба киберполиции.
"Отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области в декабре 2016 года прекращена деятельность очередного пиратского интернет-сайта mega-cinema.pp.ua…Ресурс был создан и управлялся 18-летним жителем города Запорожья", - говорится в сообщении.
Материальный ущерб правообладателей-участников Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America), которым принадлежали права на аудиовизуальные произведения, оценивается в размере 1,2 млн грн.
Как отмечается, противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз, ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 5 ноября киберполиция пресекла работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to, который нелегально обслуживал до миллиона пользователей и нанес правообладателям-участникам Американской ассоциации кинокомпаний и ряду украинских правообладателей около 5 млн грн ущерба.
17 ноября украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.
Также в середине ноября 2016 года популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении работы в Украине на неопределенное время.
12 декабря департамент киберполиции Национальной полиции Украины пресек работу пиратского онлайн-кинотеатра Украины baltazar.org.ua, который ежедневно обслуживал около 3 тыс. пользователей, чем нанес правообладателям более 1 млн грн ущерба.
В начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.
Украина, как и в прошлом году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для борьбы с пиратством. В эту группу, помимо Украины, вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и др.
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