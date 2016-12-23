Рада ушла на "каникулы" до 17 января

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто, а в следующий раз народные депутаты соберутся на пленарное заседание во вторник, 17 января, в 10.00.
На следующей неделе депутаты будут работать с избирателями, в первые две недели января - в комитетах, комиссиях и фракциях.
16 января пройдет заседание Согласительного совета, а 17 – 20 января парламент будет работать в пленарном режиме. С 23 по 27 января запланирована работа депутатов с избирателями.
Таким образом, сегодня состоялось последнее пленарное заседание ВР в 2016 году. В конце заседания в сессионном зале парламента было лишь около 20 депутатов.
Отметим, почти месяц каникул нардепы согласовали для себя после изнурительного принятия бюджета 21 декабря.
|
Cсылки по теме:
Рада одобрила "бюджетную ночь" благодаря кнопкодавству "радикалов"
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
Парубий поздравил украинцев с Днем святого Николая и пообещал "бюджетную" неделю
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
Рада отказалась сделать следующую неделю пленарной
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.
Парубий называет маловероятным сценарий досрочных выборов
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.
Москаль распорядился сделать на Закарпатье День всех святых выходным
// NEWSru.ua // Украина // 18 октября 2016 г.
Парубий никак не поймёт, почему нардепы не ходят на работу
// NEWSru.ua // Украина // 11 мая 2016 г.