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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Кабмин ликвидировал наркодепартамент Нацполиции

время публикации: 10:11
последнее обновление: 10:11
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Глава департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко

Правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Национальной полиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируется.

Напомним, Департамент противодействия наркопреступности был создан в октябре 2015 года вместо Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что это поможет побороть коррупцию среди правоохранителей, ответственных за борьбу с наркотиками. Начальником нового наркодепартамента стал Илья Кива.

После ряда скандалов Кива был уволен в мае 2016 года.

В августе его преемником стал Андрей Кихтенко.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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