На Херсонщине задержали банду квартирных воров

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Херсонской области задержали четверых выходцев из Грузии, которые подозреваются в серии квартирных краж на территории города Херсона. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"В ходе специально проведенной операции сотрудники полиции задержали группу, когда ее участники пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире", - говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, роли между злоумышленниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам.

По словам врио заместителя начальника ГУНП в Херсонской области Николая Вербицкого, у правоохранителей есть все основания считать, что участники этой преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи и в других областях.

"Мы проверяем их личности и возможной причастности к совершению преступлений на территории других государств", - подчеркнул он.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Отметим, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.

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