Гройсман призывает парламент в январе вернуться к обсуждению спецконфискации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает парламент в январе вернуться к обсуждению и принятию законодательства, позволяющего решить вопрос спецконфискации в пользу государства средств, украденных окружением экс-президента Виктора Януковича в общем объеме 1,5 млрд долл. Об этом глава правительства сказал сегодня, 23 декабря в ходе выступления в Верховной Раде.

"Нужно принять законодательство, чтобы украденные средства были возвращены в бюджет, - сказал он. - Правительство утвердило еще один законопроект по спецконфискации. Я настаиваю на том, чтобы к этому вопросу вернулись в первые дни января - с началом работы Верховной Рады. Надо принять решения, которые позволят вернуть деньги".

Гройсман подчеркнул, что депутаты, голосующие против такого законодательства, спекулируют на теме спецконфискации. "Мы будем по фамилиям об этом говорить", - сказал премьер.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады обновленный законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в государственном Ощадбанке 1,5 млрд долларов, которые принадлежали представителям режима экс-президента Виктора Януковича.

8 декабря Верховная Рада отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

За законопроект в первом чтении проголосовали 176 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале. После этого депутаты несколько раз не поддержали предложение о направлении законопроекта в профильный комитет для повторной подготовки к первому чтению или на доработку субъекту законодательной инициативы. В конце концов председатель Верховной Рады объявил, что законопроект отклонен.

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