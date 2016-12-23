За год зафиксировано 247 хакерских атак на системы госструктур

За 11 месяцев 2016 года Служба безопасности Украины зафиксировала более 200 атак хакеров на информационные системы государственных структур. Об этом говорится в отчете о результатах отдельных направлений работы СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

Так, по информации спецслужбы, за указанное время выявлено 247 кибератак, объектами которых были "информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющих элементов критической инфраструктуры и т.д.".

Как отмечается, по фактам несанкционированного вмешательства начато 64 уголовных производств, пять приговоров суда уже вступили в законную силу.

Кроме того, четырем лицам объявлено о подозрении.

Ранее глава СБУ Василий Грицак рассказал, как спецслужбы РФ сделали Украину полигоном для хакерских экспериментов.

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