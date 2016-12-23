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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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За год зафиксировано 247 хакерских атак на системы госструктур
время публикации: 12:24
последнее обновление: 12:24
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За 11 месяцев 2016 года Служба безопасности Украины зафиксировала более 200 атак хакеров на информационные системы государственных структур

За 11 месяцев 2016 года Служба безопасности Украины зафиксировала более 200 атак хакеров на информационные системы государственных структур. Об этом говорится в отчете о результатах отдельных направлений работы СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

Так, по информации спецслужбы, за указанное время выявлено 247 кибератак, объектами которых были "информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющих элементов критической инфраструктуры и т.д.".

Как отмечается, по фактам несанкционированного вмешательства начато 64 уголовных производств, пять приговоров суда уже вступили в законную силу.

Кроме того, четырем лицам объявлено о подозрении.

Ранее глава СБУ Василий Грицак рассказал, как спецслужбы РФ сделали Украину полигоном для хакерских экспериментов.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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