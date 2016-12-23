В Крыму задержанных долго держат в ИВС, нарушая их права - Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что в оккупированном Крыму есть лишь одно СИЗО, задержанных долго содержат в изоляторе временного содержания и этим нарушают их права. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".
"В Крыму ситуация со следственными изоляторами вообще непонятная. Там существует единственное СИЗО – в Симферополе. А также есть ряд изоляторов временного содержания. ФСБ их активно использует. Что может выходить за рамки закона", - сказал Фейгин.
Он пояснил, что когда суд определяет арест, задержанного уже не имеют права содержать в ИВС, где для этого нет соответствующих условий. По оценочному суждению Фейгина, в связи с различными задержаниями чаще всего упоминают Севастопольский ИВС.
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